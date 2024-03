Gino Cecchettin apre Festival della parola reloaded a Sanremo

Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa di 22 anni uccisa l'11 novembre scorso dall'ex fidanzato, apre venerdì 5 aprile alle 11 il Festival della Parola reloaded che si tiene al Casinò di Sanremo. Il Festival della Parola reloaded, che proseguirà fino domenica 7 aprile, è stato presentato stamani al Casinò. Nato dall'esperienza di Chiavari e Genova, dove per dieci edizioni di fila ha portato in città oltre 100 eventi per una platea di più di 15mila persone, il Festival approda nella città dei Fiori. Prodotto da Le Muse Novae, con il contributo di Comune, Casinò e Portosole di Sanremo e patrocinio di Regione Liguria e Rai per la sostenibilità, il festival si sviluppa in tre giorni al Teatro del Casinò e nella sede del ClubTenco, dove si alterneranno giornalisti, scrittori, musicisti, cantanti e attori. "È significativo che il festival si apra con la testimonianza di Gino Cecchettin - ha detto l'assessore alla Cultura di Sanremo Silvana Ormea -, diventato suo malgrado uno dei simboli della lotta contro la violenza di genere dopo la tragica fine della figlia Giulia, che ha scosso la coscienza collettiva". L'evento si chiude, domenica 2, alle 11.30, in piazza Borea d'Olmo, vicino al teatro Ariston, con cento batteristi che suoneranno la loro canzone contro il femminicidio in un flash mob dedicato a figlie, sorelle, madri e mogli vittime della violenza di genere.

Gli studenti delle scuole della città leggeranno brani tratti dal libro di Gino Cecchettin, 'Cara Giulia'.



