Case Erp comunali nei 'caruggi', chiavi consegnate a under40

I primi otto appartamenti di edilizia Erp in vico Durazzo e piazza Tintori, nel centro storico di Genova, sono stati assegnati ad altrettanti cittadini con meno di 40 anni. Altri quattro, tre in piazza Sant'Elena e uno in vico Dora, sono pronti per essere abitati da altri inquilini assegnatari. Le case sono state ristrutturate dal Comune di Genova con i finanziamenti ministeriali del Pinqua nell'ambito del Piano integrato Caruggi per la rigenerazione del centro storico. In totale saranno 21 gli alloggi che saranno riqualificati con circa 900milaeuro del Pinqua e assegnati, nell'ambito del sestiere Pré-Ghetto. Gli appartamenti variano da monolocali di 25-30 metri quadrati ad appartamenti più ampi di 70/80 metri quadrati, rendendoli adatti per nuclei monofamiliari e famiglie con figli. I lavori hanno riguardato l'esecuzione di lavori edili e impiantistici finalizzati alla manutenzione straordinaria necessaria a riportare gli alloggi a condizioni di corretta funzionalità e sicurezza. I locali bagni e cucina sono stati totalmente rinnovati. Installate nuove porte e finestre e posate nuove finiture per i rivestimenti verticali e le pavimentazioni. Sostituite le calderine e gli impianti di riscaldamento autonomo. "Come amministrazione stiamo investendo sulla ristrutturazione di alloggi che possano intercettare il fabbisogno abitativo in città" spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

"Il recupero di immobili per renderli nuovamente vivi e abitati, soprattutto da giovani, è fondamentale per rilanciare il centro storico anche dal punto di vista sociale" aggiunge l'assessore ai Centri storici e alle manutenzioni Mauro Avvenente. "Giovani, studenti e famiglie che verranno ad abitare negli alloggi ristrutturati potranno vivere attivamente il quartiere e diventare parte attiva del tessuto sociale esistente, contribuendo a rendere sempre più vivibile il nostro bellissimo centro storico", conclude il consigliere delegato alle Politiche della casa Valeriano Vacalebre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA