Trenitalia, per disabile bloccato a Savona taxi gratuito

Il treno regionale su cui una persona diversamente abile sulla sedia a rotelle non è stata fatta salire la scorsa notte a Savona "ha terminato la corsa nella stessa Savona a causa dello sciopero, il passeggero è stato assistito da Trenitalia e gli è stato garantito il proseguimento del viaggio fino a Pietra Ligure con un taxi organizzato e pagato da Trenitalia". Così Trenitalia interpellata sul caso sollevato dalla consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) motiva la mancata salita del passeggero sul treno regionale 12298 per Ventimiglia.

"Savona è inserita nel circuito 'sala blu' che garantisce il servizio di assistenza gratuito alle persone con disabilità e a ridotta mobilità che ieri purtroppo non è stato richiesto dal viaggiatore. - riferisce la società - Rfi è impegnata con interventi per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'inserimento di più stazioni nel circuito sala blu". In settimana in Liguria sono entrate nel circuito 'sala blu' le stazioni di Andora (Savona) e Pra' (Genova).





