Scontro tra due moto nell'imperiese, interviene l'elisoccorso

Due motociclisti piemontesi di 67 e 51 anni, il primo originario di Catania il secondo di Torino, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada statale del colle di Nava in località Pornassio (Imperia). Uno sbalzando dalla moto è rotolato in una scarpata, l'altro seppur rimasto sulla strada ha riportato le lesioni più gravi ed è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dai primi accertamenti sembra, comunque, che i due motociclisti si conoscessero e che stessero rincasando, quando si sono scontrati perdendo il controllo della guida.



