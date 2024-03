Un gemellaggio italo-francese tra le città di Sanremo e Mentone è stato firmato stamani al teatro del casinò da parte dei rispettivi sindaci, Alberto Biancheri e Yves Juhel. La firma è stata preceduta nel 2023 da un atto propedeutico al gemellaggio con la cerimonia che si è svolta durante la tradizionale 'Festa dei Limoni di Mentone' ed è stata l'occasione per celebrare l'amicizia tra le due città, caratterizzate da significative similitudini nel tessuto economico, sociale e culturale.

"Abbiamo deciso di firmarlo nel giorno della sfilata dei carri fioriti - spiega il sindaco Biancheri - una manifestazione storica per Sanremo, dove la città di Mentone con i Comuni della Carf è presente come ospite con un carro. Il gemellaggio si offre come uno strumento capace di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera".

Juhel, che è anche presidente della Carf, unione dei Comuni francesi, sottolinea che "quando, con il mio collega di Sanremo, abbiamo lanciato il progetto di gemellaggio, sapevamo che la consacrazione dell'amicizia tra le nostre due città avrebbe rappresentato il pilastro di un altro progetto ambizioso e significativo per tutto il territorio transfrontaliero, dalla costa all'entroterra, ovvero la creazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale. La firma dell'accordo è un altro passo concreto in questa direzione".

Il gemellaggio tra Sanremo e Mentone avvierà un iter di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera a livello locale, come previsto dall'articolo 10 del Trattato del Quirinale, anche al fine di intensificare le interconnessioni tra le rispettive comunità cittadine e gli scambi in materia di servizi pubblici, sviluppo sostenibile, infrastrutture e mobilità, partenariati economici, turistici e culturali, gestione delle risorse idriche, formazioni professionali e bilinguismo.



