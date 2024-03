A Genova un piano per recuperare gli storici orologi elettrici

Il Comune di Genova ha avviato un piano di recupero degli storici orologi elettrici artistici realizzati per l'arredo urbano della città fin dal 1886 dalla fabbrica Trebino di Uscio. Lo spiega il sindaco di Genova Marco Bucci annunciando sui social che uno dei primi orologi restaurati è stato posizionato in piazza Massena a Cornigliano dai tecnici di Aster.

"Fin dal 1886 su molte facciate dei nostri palazzi sono stati installati gli iconici orologi Trebino, fabbrica di Uscio, alcuni di questi divennero in breve tempo punti di riferimento per i genovesi. - ricorda Bucci - Un tratto distintivo di Genova, un patrimonio da non disperdere, sul quale ci stiamo impegnando per un recupero preciso e puntuale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA