Portofino Days, Saba (Disney) ospite d'onore nella prima serata

È stato Alessandro Saba, head of original productions Disney, l'ospite d'onore della prima serata dedicata ai Portofino Days, la tre giorni che ha preso il via nel borgo del Tigullio dedicata al mondo della fiction e dell'audiovisivo. L'evento ha visto la partecipazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e della presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla.

"Il legame tra la Disney e la Liguria non solo è forte, ma è antico e radicato - ha detto Toti -, la nostra terra è protagonista assoluta di un capolavoro come 'Luca', il film di animazione diretto dal genovese Enrico Casarosa e prodotto da Walt Disney Pictures e Pixar, e fu proprio un grande banchiere di origini liguri, Amadeo Peter Giannini, a finanziare la realizzazione di un altro capolavoro, Biancaneve e i Sette nani.

La Liguria ha enormi chance dal punto di vista cinematografico, e questo incontro, ne siamo certi, rappresenta una straordinaria opportunità".

"Un incontro proficuo e molto propositivo, in cui si è parlato a lungo del territorio e delle sue potenzialità - ha detto la presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla - Ci siamo dati appuntamento al prossimo anno, sempre qui nel Tigullio: siamo certi che questo incontro potrà portare risultati concreti e importanti per la Liguria e il settore audiovisivo".



