Megaschermo Regione, Montale e Caproni per Giornata della poesia

"Questa sera il megaschermo sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari è dedicato, in occasione della giornata mondiale della poesia, ai grandi autori che hanno segnato la storia della letteratura italiana con i loro versi immortali, da D'Annunzio a Ungaretti.

Non potevano mancare ovviamente i grandi poeti liguri, da Montale a Sbarbaro, fino a un autore che amò profondamente Genova e la Liguria come Caproni". Così la responsabile delle Politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini in occasione del 21 marzo, Giornata mondiale della poesia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA