La prima tappa del Giro d'Italia in handbike 2024 a Genova

La prima tappa del 14mo Giro d'Italia in handbike ha animato il lungomare di Genova Capitale europea dello Sport 2024 con una vittoria del paraciclista ed ex hockeista su pista italiano Christian Giagnoni. Atleti provenienti da diversi Paesi del mondo si sono sfidati nel percorso tecnico di Corso Italia a bordo delle biciclette a tre ruote a propulsione fornita dalle braccia.

"É stato davvero emozionante la prima tappa del Giro in handbike. - commenta l'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi - Tantissimi gli atleti che si sono sfidati, sfrecciando lungo Corso Italia, per conquistare la prima maglia rosa della stagione. L'edizione 2024 è ufficialmente partita e non poteva esserci location migliore di Genova, nell'anno in cui la nostra città è Capitale europea dello Sport, per dare il via a questo importantissimo evento. Una conferma di come tutto il palinsesto di Genova 2024 sia stato organizzato per dare ampia visibilità allo Sport, quello vero, quello con la 'S' maiuscola, promotore di grandi valori quali l'inclusività e l'integrazione, capaci di sensibilizzare il pubblico su una tematica importante come lo sport paralimpico".

Il Giro in handbike proseguirà la sua corsa il 12 maggio 2024 a Monfalcone in Friuli-Venezia Giulia.



