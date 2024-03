Porto Spezia, entro l'estate un progetto per il nuovo waterfront

Entro tre-quattro mesi la Regione Liguria e il Comune della Spezia presenteranno all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale "un progetto di partenariato pubblico-privato per il nuovo waterfront della Spezia" con l'obiettivo di puntare sullo "sviluppo a mare della città". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della riapertura della passeggiata che circonda la baia della Marinella a San Terenzo di Lerici (La Spezia).

"Abbiamo cominciato a lavorare con il sindaco Peracchini sul progetto del nuovo waterfront della Spezia per lo sviluppo a mare della città, su cui penso che entro tre-quattro mesi avrete notizie, - spiega Toti - stiamo dialogando con molte persone interessate allo sviluppo dell'area e sono certo che arriverà all'Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, che ne è competente, un progetto entro tre-quattro mesi. Qualsiasi proposta di partenariato pubblico-privato con il nuovo Codice degli Appalti parte da un piano di fattibilità tecnico-economica, che è equivalente al vecchio progetto definitivo, una proposta già strutturata che può andare in bando di gara".



