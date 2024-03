Studente morto a Sanremo, camionista ottiene i domiciliari

Ha ottenuto gli arresti domiciliari Vasile Teleptean, 56 anni, l'autotrasportatore romeno accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, in carcere per avere investito e ucciso lo scorso 23 febbraio a Bussana di Sanremo: Mohtadi Doukhani, studente di 17 anni di Triora (in alta Valle Argentina), ferendo gravemente la sorella Manar, di 15 anni, ancora ricoverata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nei giorni scorsi, i suoi difensori avevano presentato istanza dal gip Anna Bonsignorio. L'uomo, che subito l'incidente si è allontanato continua ad affermare di non essersi accorto di nulla. "Ho visto i ragazzi che passavano - ha raccontato durante l'udienza di convalida dell'arresto - ho guardato nello specchietto e ho potuto vedere che c'era lo spazio per entrambi, seppur ridotto. Mi sono anche leggermente allargato, ma poi è iniziata la semicurva e ho perso la visibilità".



