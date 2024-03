Carlo Conti, 'Sanremo? Ne ho fatti tre e mi bastano'

Il compleanno? "Oggi compio 63 anni ma me ne sento 40. Se c'è un programma che vorrei fare dopo tanti anni di tv? Una rubrica di pesca e di abbronzatura dentro LineaBlu, lo dico sempre anche alla conduttrice. Io mi metto lì a prendere il sole, spiego quali creme utilizzare e, nel frattempo, pesco…". A parlare, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il conduttore Carlo Conti, che Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti hanno raggiunto per gli auguri di compleanno.

È più facile - hanno scherzato i conduttori - che lei si candidi alle elezioni europee oppure che conduca un altro festival di Sanremo? "Tra le due che faccia il festival, ma non il prossimo". Dice che lo farà più avanti? "No, - ha specificato Conti a Un Giorno da Pecora - ne ho fatti tre, uno più bello dell'altro, mi bastano quelli". Magari non subito allora. Ma tra dieci anni? "Bisogna vedere se tra dieci anni me lo chiederanno e poi se avrò ancora l'orecchio giusto per scegliere le canzoni - ha concluso il conduttore a Un Giorno da Pecora - perché quella è la cosa più importante".



