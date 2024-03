Lite tra operai alla Fincantieri di Riva, due feriti lievi

Due feriti lievi, ricoverati in osservazione in ospedale, è il bilancio di una lite per futili motivi avvenuta all'interno dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso (Genova) tra due operai bengalesi. L'episodio, sullo scalo platea dove è in costruzione una fregata Freem, è avvenuto stamani tra i dipendenti di una ditta appaltatrice.

All'origine, a quanto sembra, la proprietà di un casco: il più giovane di 25 anni avrebbe colpito al capo il collega di 46 anni con una picchetta. I due hanno continuato a picchiarsi fino all'intervento di altri operai.

Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso ed i sanitari del 118 che hanno prima soccorso il più anziano che presentava ferite al cranio e successivamente il giovane con politraumi al viso. Entrambi sono stati ricoverati in osservazione all' ospedale di Lavagna: le loro ferite non sono gravi.

Nel cantiere sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante per le indagini. Presa di posizione anche da parte del sindacato e della ditta che ha già predisposto la pratica di licenziamento dei due contendenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA