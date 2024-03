Il 'Cannone' di Paganini ha bisogno di cure, andrà in Francia

Il 'Cannone' di Paganini, il violino settecentesco firmato nel 1743 dal Guarneri del Gesù, non godrebbe di ottima salute e per questo verrà inviato a Grenoble dove si trova l'European synchrotron radiation facility, un'eccellenza nella diagnostica per i beni culturali.

Il Cannone, che ha la bellezza di 280 anni, vive in una teca blindata e climatizzata all'interno di palazzo Tursi a Genova, immerso in un microclima che nelle intenzioni deve conservare l'elasticità del legno. Legno che, secondo indiscrezioni, presenterebbe microcrepe dovute essenzialmente all'età.

Gli esami che verranno svolti sull'inestimabile e iconico strumento, uno dei più preziosi e bei violini al mondo, consentiranno di capire qual è la cura necessaria a conservarlo anche in previsione dei prossimi concerti come quello di Londra con la London Symphony orchestra alla presenza di re Carlo e di tutta la famiglia reale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA