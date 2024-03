A Sanremo torna il Festival con la fiction Vita da Carlo

A Sanremo torna il Festival con le riprese della terza stagione della fiction Vita da Carlo, una parte della quale sarà incentrata proprio sulla nota kermesse canora. Davanti all'Ariston, infatti, è di nuovo in corso l'allestimento del green carpet, che ai primi di febbraio si è trasformato nella passerella dei big in gara. Carlo Verdone è già in città e ieri sono state girate le prime riprese all'interno del teatro.

"Tutti chiedono due Festival all'anno e noi ne organizziamo un secondo - ha detto l'assessore al Turismo e manifestazioni Giuseppe Faraldi davanti all'Ariston assieme agli organizzatori -. E' con grande orgoglio che l'amministrazione accoglie una casa di produzione così importante, la Filmauro".



