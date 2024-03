8 marzo, da domani a Genova 'Verso il tempo delle donne'

Lella Costa, Andrea Delogu e Paolo Kessisoglu (mercoledì 6 marzo), Noemi e Jack Savoretti (7 marzo), Benedetta Parodi con Fabio Caressa e Carla Signoris (8 marzo): sono gli ospiti prestigiosi che saliranno sul palco delle tre serate 'Verso il Tempo delle Donne', da mercoledì 6 marzo a venerdì 8 a partire dalle 18.30 al Teatro della Gioventù di Genova (via Cesarea 16) organizzate per la prima volta a Genova dal Corriere della Sera e da Regione Liguria per celebrare l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Ad aprire le tre serate le lectio magistralis di Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera, (6 marzo), Venanzio Postiglione, vicedirettore del quotidiano (7 marzo) e Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del giornale e ideatrice de il Tempo delle Donne (8 marzo). Negli incontri, a seguire, le importanti tematiche saranno approfondite dai giornalisti di Corriere della Sera, La27esimaOra e iO Donna, come Maria Luisa Agnese, Andrea Laffranchi, Manuela Croci e Paola Piacenza. Sul palco interverranno anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (6 marzo), l'assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro (7 marzo) e la coordinatrice delle Politiche culturali Jessica Nicolini (8 marzo).

Tra interviste, conversazioni e lectio magistralis, l'iniziativa conduce nell'attuale scenario economico, professionale e sociale, con focus sul ruolo del lavoro per garantire indipendenza e libertà all'individuo e sui cambi di paradigma ancora necessari, dagli stereotipi comportamentali e di genere ai modelli educativi e famigliari.



