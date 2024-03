A Sanremo la colonna sonora del nuovo film di Salvatores

E' in corso di registrazione al Casinò di Sanremo, da parte dell'orchestra sinfonica, la colonna sonora del nuovo film del regista Gabriele Salvatore dal titolo Napoli-New York. La pellicola, che dovrebbe uscire verso la fine di settembre di quest'anno, si ispira a un soggetto originale di Fellini e racconta la storia di due ragazzini che nell'immediato dopoguerra scappano da Napoli, imbarcandosi come clandestini su una nave. Arrivati a New York si trovano a fronteggiare problemi peggiori di quelli che avevano lasciato a Napoli.

La musica è stata realizzata dal compositore lucchese Federico De Robertis. "In questa colonna sonora ho riunito più stili musicali - ha detto -, dall'elettronica, all'orchestrale e poi c'è una canzone specifica in stile pop, dal titolo 'Furestier', che ho scritto con Alfonso De Pietro". Il tema dovrebbe avere una durata di circa venticinque minuti e sarà registrato tra oggi e domani. La direzione delle musiche è stata affidata a Federico Maria Sardelli, mentre Girolamo De Raco è l'orchestratore.



