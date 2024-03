Puccini 100 anni, una graphic novel racconta lui e le sue eroine

Torre del Lago, 4 novembre 1924.

Giacomo Puccini, solo, guarda malinconicamente il lago, forse per l'ultima volta. L'aspetta il viaggio della speranza a Bruxelles per un'operazione alla gola dall'esito incerto.

D'improvviso intorno a lui compaiono le sue eroine, Mimì, Cio cio san, Tosca, Manon, Liù… Tutte accorse per stargli accanto e dirgli grazie per averle rese eterne. Sono loro le protagoniste della graphic novel 'Vissi d'arte - Vita e opere di Giacomo Puccini' (ed. Libreria musicale italiana). Autori di soggetto e sceneggiatura sono Roberto Iovino, Nicole Olivieri e Francesca Oranges, mentre i disegni portano la firma di Sara Casciaro.

Si tratta di una graphic novel di grande impatto, sia per il disegno che e soprattutto per la trama che vede riunite tutte le 'donne' di Puccini che a turno raccontano la vita e l'opera del loro creatore, quel Giacomo Puccini che le ha amate tutte. Nel centenario della morte del grande compositore lucchese la graphic novel ripercorre dunque la vicenda umana e artistica di Giacomo Puccini, partendo dalla sua formazione nella città natale per passare poi agli studi milanesi, da lì alle prime affermazioni teatrali fino ai grandi successi nazionali e internazionali. Un racconto leggero con aneddoti divertenti (i suoi giochi di parole, il club bohemien creato con gli amici lucchesi), ma rigoroso nella ricostruzione storica. Saranno poi le singole eroine a esporre la trama dell'opera che le vede protagoniste: ogni titolo teatrale, infatti, ha uno spazio dedicato con una grafica differenziata rispetto alla narrazione generale. Il target dell'opera, peraltro perfettamente riuscito, è affrontare la figura di Puccini in maniera originale, in grado di affascinare sia il melomane che l'amante dei fumetti. A completamento del libro ci sono alcune schede che inquadrano la cronologia pucciniana nel suo tempo, riportano testimonianze di altri artisti e offrono alcune curiosità sull'uomo Puccini, affascinante e divo suo malgrado.



