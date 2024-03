Sanremo, sulla scia del Festival crescono incassi del Casinò

Continuano a crescere gli incassi del Casinò di Sanremo, che nel mese di febbraio ha introitato 4,1 milioni (più 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), grazie anche alla settimana festivaliera, con un progressivo da inizio anno di circa 8 milioni. Bene i giochi tradizionali, che evidenziano un incremento del 15% mentre i giochi elettromeccanici introitano 3,1 milioni di euro. "La centralità dell'azienda Casinò negli eventi del periodo festivaliero che hanno ripercussioni positive, economiche e turistiche, per tutto l'anno, ha consolidato il nostro brand e quello cittadino a livello internazionale - spiega il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo -. Abbiamo ospitato i nostri migliori clienti e registrato una forte presenza di visitatori, provenienti anche dalla vicina Francia e da tutta Italia, intercettando i flussi turistici presenti in città e nel comprensorio. Nel mese appena concluso abbiamo annoverato quasi ventimila clienti nelle sale". E conclude: "Nel contempo, abbiamo ricevuto le iscrizioni di molti appassionati pokeristi che ci hanno raggiunto con l'avvio dei grandi tornei , che culmineranno per la stagione primaverile a maggio con l'atteso Ipo". Da inizio 2024 sono stati assegnati 1,97 milioni in vincite di importo superiore a 5mila euro.



