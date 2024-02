Maltempo, due grossi alberi caduti nella notte a Genova

Ancora interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Ieri sera corso Perrone è stato chiuso all'altezza dell'incrocio con via Renata Bianchi per un grosso albero caduto sulla carreggiata. I pompieri hanno usato l'autogrù per sollevarlo e liberare la strada. La polizia locale ha istituito all'inizio il senso unico alternato e la strada è stata riaperta verso mezzanotte..

A Sestri Ponente, in via Santa Maria della Costa, la strada è ancora a senso unico alternato sempre per un grosso albero caduto. Sul posto stanno intervenendo gli operai di Aster che stanno sezionando il tronco per poterlo rimuovere. In entrambi i casi non si registrano danni.



