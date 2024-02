Aria, segnalati alcuni Ufo nei cieli di Savona e Loano

Alcuni cittadini di Savona e Loano hanno riferito di aver avvistato e filmato alcuni oggetti sferici luminosi sia di giorno che di notte. Secondo l'ufologo Angelo Maggioni, fondatore di Aria, alcuni di questi avvistamenti coinvolgono sfere metalliche grigie che "sembrano assorbire la luce solare, circondate da un'energia luminosa che ne maschera la forma precisa. Tali oggetti sembrano muoversi silenziosamente, suggerendo una possibile propulsione magnetica.



Tuttavia, la natura di questa propulsione e la sua relazione con i fenomeni osservati rimangono un mistero". L'associazione esclude "spiegazioni convenzionali come aerei, droni o fenomeni naturali", concentrandosi invece sull'origine e sul motivo di queste presenze in Liguria. Maggioni ipotizza che "questi oggetti di origine extraterrestre abbiano bisogno di un'energia statica per il loro funzionamento" e che questa energia "possa essere ottenuta attraverso la ionizzazione dell'atmosfera circostante", fornendo così una sorta di "bolla" di vuoto atmosferico che permette il movimento degli oggetti.

