Appartamento va a fuoco, soccorsi due disabili a Genova

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento di via Caveri, a Sampierdarena. Due persone disabili sono state portate fuori dai vigili del fuoco e in questo momento sono trattate dai medici del 118. Secondo le prime informazioni il rogo si è sviluppato anche a causa delle masserizie ammassate nell'appartamento. Sul posto stanno lavorando cinque squadre dei vigili del fuoco. I vicini sono stati allontanati dalle loro abitazioni. La polizia locale ha chiuso la strada per permettere le operazioni di spegnimento.





