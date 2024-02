'Marzo di Liguria', cultura e turismo enologico in 4 tappe

Quattro location straordinarie per quattro eventi unici. Ecco "Marzo di Liguria" la manifestazione itinerante organizzata dalla Regione Liguria con la direzione artistica di Pino Petruzzelli che unirà cultura, turismo ed eccellenze enologiche per un appuntamento unico nel suo genere.

Quattro concerti al termine di ognuno dei quali si potranno degustare vini tipici del territorio.

"Sarà una contaminazione di cultura con buoni vini - ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Sartori - e si comincerà con il botto con l'esibizione di Uto Ughi. Il tutto organizzato dalla regia sapiente di Pino Petruzzelli che si occuperà anche della parte della recitazione". Il primo appuntamento domenica 3 marzo, dalle ore 16, presso la Basilica di Santa Margherita Vergine a Santa Margherita Ligure con il concerto del maestro Uto Ughi, accompagnato al pianoforte da Leonardo Bartelloni, al termine del quale si terrà una degustazione di vini della provincia di Genova. Domenica 10 tappa a Borgio Verezzi con la fisarmonica di Gianluca Campi che risuonerà nelle Grotte di Borgio, mentre domenica 17 alla Pinacoteca del Convento San Domenico di Taggia si potrà ascoltare il pianista Boris Petrushansky. Ultimo appuntamento sabato 23 marzo a Varese Ligure presso la Chiesa di Santa Teresa d'Avila con con i flautisti Alberto Barletta ed Elisa Parodi e a seguire degustazione di vini.

"La Liguria vale la pena di essere vista e vissuta in tutte le stagioni - ha spiegato Pino Petruzzelli, direttore artistico della manifestazione-. I prodotti di questo territorio sono infiniti ed è un'ottima idea farli conoscere anche in inverno".

Una prima edizione che punta alla destagionalizzazione del turismo in Liguria.

"Teatro, musica, eventi enogastronomici per valorizzare il nostro patrimonio culturale, bene fondamentale della Liguria-ha concluso Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria-. L'obiettivo è quello di far conoscere il territorio diffondendo la nostra identità grazie alla capacità di fare rete con tutti i soggetti che operano in campo artistico".



