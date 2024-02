Comune Spezia, via libera al restauro de 'Il Ciabattino'

La giunta Peracchini su proposta dell'assessore ai servizi cimiteriali Giulio Guerri ha deliberato l'intervento di restauro del monumento funerario della famiglia Faggioni detto 'Il ciabattino', risalente ai primi anni del Novecento e situato all'interno del cimitero urbano dei Boschetti, richiesto da Angela Acordon e dedicato alla memoria di Maria (Mariuccia) Acordon. L'opera funeraria, detta "Il ciabattino", con il passare del tempo è diventata una delle più amate dagli spezzini. Il defunto è rappresentato, secondo il tipico gusto ottocentesco, al suo banco da lavoro circondato dai suoi cari, la moglie e la nipotina o la figlia.

Proprio la serenità e l'amore che ispira la scena famigliare hanno suscitato l'affetto di generazioni di visitatori. Le ricerche effettuate dal Comune hanno svelato che la tomba contiene i resti di due coniugi, con legami nella Lunigiana, di cui l'ufficio non è riuscito a rintracciare possibili eredi. Il restauro della tomba storica sarà da realizzarsi a cura e carico delle famiglie Acordon Turano. La soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, su specifica richiesta degli uffici comunali della Spezia, ha autorizzato l'intervento di restauro come descritto nell'elaborato progettuale presentato dalle famiglie Acordon Turano prendendo nel contempo atto che il laboratorio di restauro individuato dai proponenti possiede la qualificazione necessaria a termini di legge per svolgere l'intervento.

"Il ciabattino" è "opera di grande pregio - ha detto Peracchini - inserita nell'area storico monumentale del Cimitero che vanta un rilevante patrimonio artistico culturale da conoscere e valorizzare. Auspico future iniziative di questo tipo".



