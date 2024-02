Lazza, il brano presentato a Sanremo arriva in radio e digitale

In tanti hanno chiesto di poterla riascoltare e Lazza non ha deluso le aspettative: 100 Messaggi (Island Records) arriva nelle radio e sulle piattaforme digitali da stanotte (martedì 27 febbraio) all'1. Presentato in anteprima, con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Aleksander Zielinski, nella serata finale del 74/o Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston - lo stesso dove Lazza solo un anno prima ha proposto Cenere, otto volte Disco di Platino - 100 Messaggi, prodotta dallo stesso Lazza, Drillionaire e Miles, ha conquistato pubblico e social.

Le barre di 100 Messaggi, firmate da Lazza, si snodano intense e cariche di tensione emotiva, intrecciandosi a una base dove il pianoforte regna sovrano nell'intro: un inizio delicato che poi esplode in un ritornello emotional, trafitto da bassi potenti ad amplificare il ritratto vivido degli stati altalenanti che accompagnano la fine di un rapporto.



