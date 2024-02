Duferco regala a Chiavari il progetto per il nuovo teatro

Il teatro Cantero di Chiavari non è ancora passato di proprietà ma c'è già un progetto per la sua ristrutturazione e conseguente riapertura. Duferco lo ha realizzato e regalato alla città. Ciò consentirà, in caso di finalizzazione dell'acquisto della struttura da parte del Comune di Chiavari, di risparmiare, oltre al costo stesso del progetto, più un anno di tempo durante la fase esecutiva.

"In questa fase preliminare l'amministrazione non avrebbe potuto spendere soldi pubblici per fare un progetto e una perizia di spesa su un bene di proprietà privata - spiega Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco - e permetterà al comune di avere un ordine di grandezza in merito allo sforzo economico necessario, consentendo di chiedere gli aiuti e i finanziamenti pubblici e privati utili per arrivare alla riapertura del teatro". L'ordine di grandezza varia dagli 1.7 ai 2.5 milioni di euro stando al progetto presentato alla Società Economica di Chiavari e curato da Duferco Engineering in collaborazione con Iteg S.r.l Ingegneria, B&Partners Architettura e Progetto Digitale. Sono tre soluzioni progettuali: una per la riapertura della sola platea, la seconda per la platea e il primo piano dei palchetti, e la terza contempla l'utilizzo totale. Il progetto si pone anche l'obiettivo di proporre un modello di business che ne favorisca il mantenimento e lo sviluppo culturale. "Voglio sperare - ha concluso Gozzi - che in una città come Chiavari, dove le risorse private non mancano, qualcuno si faccia avanti e dia la sua disponibilità a collaborare con le istituzioni ad una operazione di recupero di una funzione di prestigio della città". Il teatro Cantero è chiuso dal 2017. Dopo mesi di discussioni, anche coinvolgendo i comuni limitrofi, l'amministrazione chiavarese ha votato l'altro ieri in consiglio comunale la volontà di portare avanti l'iter per acquistare l'immobile stimato dall'Agenzia delle entrare 2 milioni di euro.





