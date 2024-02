Artemisia Gentileschi, al Ducale musiche seicentesche

Domenica prossima il Salone del Maggio Consiglio di Palazzo Ducale (ore 11) ospiterà un concerto del gruppo "Cleantha" in occasione della mostra su Artemisia Gentileschi.L'evento è organizzato dalla Giovine Orchestra Genovese. Il complesso, formato da Elisa Franzetti, Barbara Maiulli, Giulia Beatini, Paola Cialdella (voci) e da Elisa La Marca (tiorba) proporrà pagine vocali di autori del tempo della Gentileschi. Pittrice celebrata per le sue qualità espressive, la Gentileschi ebbe rapporti con diverse artiste a lei coeve come Vittoria Aleotti, Francesca Caccini e Barbara Strozzi.

Compositrici e cantanti che oggi sono scarsamente conosciute ma che nel loro tempo ebbero un ruolo non secondario. In particolare la Caccini, figlia del più celebre Giulio (uno dei componenti della Camerata Bardi), fu addirittura autrice di opere rappresentate con successo. Il gruppo Cleantha, dunque, interpreterà lavori di Vittoria Aleotti, delle sorelle Francesca e Settimia Caccini, di Barbara Strozzi, ma anche di Luzzasco Luzzaschi e Claudio Monteverdi. L'ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.



