Calcio: Sampdoria; Pirlo, normale preoccupazione per classifica

Cinque punti nelle ultime otto partite e una posizione di classifica poco distante dalla zona play out: è un momento difficile per la Sampdoria che si prepara per la sfida di domani a Cosenza: "E' normale che ci sia preoccupazione per la classifica ma deve essere tramutata in energia positiva. Non dobbiamo avere paura sapendo che la classifica è delicata: non ci deve essere nessun timore ma solo positività per poter andare avanti" ha detto oggi il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo che dovrà sempre rinunciare agli infortunati Borini e Pedrola. E non si sa ancora se verrà reintegrato Valerio Verre che aveva rifiutato una proposta dalla Turchia nelle ultime ore del mercato invernale.

"Al momento non ci sono novità", aggiunge il tecnico. E fa ancora male il pareggio incassato con il Brescia in pieno recupero, un film già visto dal momento che la Samp ha perso 14 punti da una situazione di vantaggio: "Ero deluso dalla partita perché è normale che succeda pensi di aver portato a casa una vittoria importante. Ma ho chiesto alla squadra di dimenticare quello che è stato perché è inutile concentrarsi su cose che sono ormai irrimediabili ma pensiamo alla gara di Cosenza". Un avversario complicato e Pirlo avverte i suoi ragazzi: "Ci aspetteremo il solito ambiente perché c'è sempre molto attesa quando gioca la Samp ma noi non ci faremo influenzare dal clima che ci sarà perché siamo abituati a giocare sotto pressione con tanti tifosi. Anzi ci deve dare una spinta in più per essere concentrati e fare una prestazione importante", conclude Pirlo.





