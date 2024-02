Luce e gas, Cgil "molti pensionati non sono in mercato tutelato"

Sono 253.804, di cui 125.300 over 75 anni, i pensionati e le pensionate censiti nel 2022 nell'area Metropolitana di Genova. Gli over 75 rappresentano il 49,5% del totale dei pensionati, questo significa che un pensionato su due tra Genova e provincia non ha il requisito per entrare nel mercato tutelato di luce e gas "Il requisito dell'età anagrafica - scrivono in una nota Cgil, Sindacato Pensionati e Federconsumatori - non è una tutela sufficiente per il consumatore: sotto i 75 anni ci sono tantissimi pensionati in difficoltà che non avranno le tutele del mercato libero, e lo stesso trattamento sarà riservato anche a molti nuclei familiari in difficoltà ma senza i requisiti richiesti per entrare nelle tutele" A Genova e provincia sono attive 711.613 utenze relative al gas di cui 419.639 nel mercato libero pari al 64% e 291.974 nel mercato tutelato pari al 36. Il dato è stato fornito durante l'evento di oggi 'Fermati non prendere la scossa' organizzato presso il Workspace4business dalla Camera del Lavoro insieme a Federconsumatori, Spi Cgil e Filctem per informare i cittadini sui loro diritti e metterli in guardia dalle truffe, ma soprattutto per sollecitare un forte intervento legislativo che mitighi gli effetti negativi della fine del mercato tutelato sulle bollette di luce e gas. Cgil, Federconsumatori e sindacato Pensionati hanno sollevato in sede istituzionale diverse questioni che vanno a danno del consumatore finale: l'introduzione di penali in caso di rescissione anticipata del contratto, la semplificazione delle bollette, le offerte calibrate solo sulla parte variabile della bolletta mentre è la parte fissa quella più corposa.



