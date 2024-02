Comunali Sanremo: Berrino, 'con Toti ci sarà un chiarimento'

Alle elezioni comunali a Sanremo "la Lista Toti non si schiera con nessuno, oggi tra l'altro il presidente della Regione Liguria non è potuto venire, mi ha messaggiato stamani. La Lista Toti praticamente sta a guardare. È chiaro che non vedo come un governatore di centrodestra possa esimersi da essere al fianco dei partiti che lo stanno sostenendo in Regione". Lo sostiene il senatore Gianni Berrino, segretario provinciale imperiese di Fratelli d'Italia, al via ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra a Sanremo Gianni Rolando.

"Toti mi ha scritto poco fa dicendo che per impegni istituzionali è in giro per la Liguria - spiega Berrino -. Ci saranno sicuramente motivi di chiarimento: è il presidente del centrodestra in Liguria. A oggi si parla di lista Toti e non più di Cambiamo. Abbiamo governato assieme e stiamo ancora governando assieme (con Fratelli d'Italia, ndr). Toti non è stato presente alla presentazione di Mager e non lo è stato qui, vuol dire che lascerà libertà di scelta sui candidati. C'è ancora tanto tempo: siamo a metà febbraio, il deposito delle liste è a fine aprile: in ottanta giorni può crescere le coalizione e non escludo, che si possa aggiungere ancora qualcuno".



