Calcio: Spezia blinda i senatori, rinnovano Verde e Nikolaou

Lo Spezia blinda i senatori dell'organico di Luca D'Angelo. Hanno infatti rinnovato i loro contratti con il club ligure l'attaccante Daniele Verde e il difensore Dimitrios Nikolaou. Entrambi hanno esteso il loro accordo fino al 2027. Verde, 27 anni, è arrivato alla Spezia nel 2020 e da allora ha disputato 107 partite segnando 26 reti. La sua migliore annata nella serie A 2021/22 quando, con Thiago Motta in panchina, concluse la stagione in serie A con 8 reti e sei assist in 33 partite di campionato. Nikolaou toccherà invece le cento presenze con la maglia bianca sabato pomeriggio contro il Cittadella dopo essere arrivato nel 2021 dall'Empoli.

Dall'anno scorso il 25enne è il capitano della squadra. Nelle prossime settimane il club ha intenzione di iniziare i dialoghi con il portiere Jeroen Zoet, il cui contratto scadrà a giugno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA