Nepi, a Genova nasceranno dieci impianti 'Illumina'

"Nell'anno in cui è Capitale Europea dello Sport, sorgeranno a Genova dieci impianti "Illumina", uno per ogni municipio, che rappresenteranno, concretamente, il contatto sociale tra giovani e anziani. Saranno luoghi di sport e di inclusione generazionale, dove sarà possibile praticare diverse discipline come ad esempio l'arrampicata, lo skate, il basket 3x3, la ginnastica dolce e che prevedano spazi di incontro e di aggregazione". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, Amministratore delegato di Sport e Salute, durante la conferenza di presentazione del programma degli eventi di "Genova Capitale Europea dello Sport 2024". "Sport e Salute si rispecchia molto in Genova che è città del "prima fare e poi comunicare" e la stretta sinergia già avviata con il Comune e la Regione ci permetterà di dotare il territorio genovese di questi impianti e di lanciare, attraverso lo sport, un messaggio per noi importante di inclusione", ha concluso.



