Genoa: torna De Winter, dubbio Haps per il Napoli

Un dubbio, un rientro e un sicuro assente per Alberto Gilardino che sabato sfiderà al Maradona il Napoli con il suo Genoa. Dopo il bagno di folla per l'apertura straordinaria del centro sportivo Signorini in occasione di San Valentino, la squadra rossoblù ha ripreso gli allenamenti a porte chiuse.

Per la sfida di sabato il tecnico potrà contare sul rientro di De Winter, assente contro l'Atalanta per squalifica, mentre è in dubbio la presenza di Haps, alle prese con una distorsione al ginocchio, che in questi giorni ha proseguito con il lavoro differenziato e difficilmente sarà a disposizione.

Sicuro assente invece il difensore Alan Matturro che dopo l'operazione ai tendini rotulei alla quale si è sottoposto ieri ha iniziato il percorso riabilitativo.

Un migliaio intanto i tifosi genoani già sicuri del posto per la trasferta di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA