Scritte no vax su sede editori Genova24 e Ivg a Pietra Ligure

Ignoti hanno tracciato la scorsa notte scritte con vernice spray rossa su muri e porte della sede di Edinet srl a Savona, la società editrice di Genova24 e di IVG. Sembrano riconducibili al gruppo no-vax e no-green pass "Guerrieri ViVi", attivo nel ponente ligure. I vandali hanno scritto tra l'altro "Giornalisti kapò nazisti" e "Vivi perché liberi" e il simbolo delle due V sovrapposte a formare una W inscritte all'interno di un cerchio.

Nei mesi scorsi episodi simili si erano ripetuti su sedi di partito come quella di Fratelli d'Italia a Finale Ligure.

Scritte simili sono comparse in passato anche sui muri di quartieri genovesi.

"Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri e Ordine dei Giornalisti della Liguria esprimono piena e totale solidarietà ai colleghi di Genova 24 e Ivg - si legge in una nota - e condannano un atto vergognoso e meschino contro i giornalisti delle due testate".



