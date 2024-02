Imperia, l'hangar della Marina sarà gestito dal Comune

"L'hangar della Marina a Imperia passerà sotto la gestione del Comune che potrà garantire una riqualificazione dello stabile e renderlo uno spazio utile alla città". Lo annuncia il sindaco di Imperia Claudio Scajola al termine di un incontro con l'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

"La disponibilità espressa dall'ammiraglio Carlone, che ringrazio nuovamente, in merito all'hangar della Marina è davvero una buona notizia", commenta il sindaco. Nel corso dell'incontro l'ammiraglio ha espresso ampia disponibilità sul passaggio al Comune di Imperia dell'hangar situato alla Marina di Porto Maurizio e il sindaco nel ringraziare per la collaborazione ha assicurato che saranno messi a disposizione da parte del Comune i locali necessari per le esigenze della Capitaneria. "È stato un incontro molto cordiale nel quale è emersa ancora una volta l'ottima collaborazione istituzionale presente tra Comune e Capitaneria di Porto", afferma Scajola.





