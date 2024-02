Spezia, D'Angelo "conta la testa" e a Terni è vietato sbagliare

Lo Spezia cerca il cambio di passo nella lotta salvezza. Dopo i 4 conquistati punti contro Pisa e Catanzaro, la squadra di Luca D'Angelo se la deve vedere contro la Ternana con cui condivide il penultimo posto in classifica a 21 punti. Occasione per entrambe di lasciarsi una diretta avversaria alle spalle e partita che vale moltissimo.

"Sappiamo che è una partita che vale molto, ma ne arriveranno altre di pari importanza - dice il tecnico alla vigilia della parte per l'Umbria -.

Quel qualcosa in più deve arrivare dall'atteggiamento, che è molto importante in questo segmento di campionato. Dal punto di vista mentale non possiamo sbagliare la partita, sapendo che incontriamo un avversario che proverà a metterci in difficoltà".

In dubbio c'è il difensore Hristov, sempre più leader del reparto. "Elia, Jureskin a Bandinelli sono recuperati. Nikolaou aveva solo crampi, Gelashvili la prossima settimana dovrebbe tornare. I nuovi hanno portato voglia e decisione per capire che campionato c'è da fare qui. Stanno facendo molto bene la loro parte, ma poi ci sono tutti gli altri".

Tra le ipotesi di formazione anche quella della doppia punta Falcinelli e Moro, con Verde largo a destra. "Possiamo giocare anche con due punte, bisogna vedere le caratteristiche dei centrocampisti che scegliamo. I nostri sono tecnici e per sfruttare al meglio queste caratteristiche abbiamo bisogno davanti di giocatori più mobili e capaci di attaccare la profondità".



