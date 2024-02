Tina e Milo a Sanremo celebrano Giochi Olimpici e la pizza

Sono arrivati a Sanremo i due vivacissimi ermellini, Tina e Milo, mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 ospiti dello spazio creato da Coca-Cola per offrire agli ospiti un rinfrescante momento di pausa rendendo così omaggio Al connubio con una delle eccellenze del nostro Paese: la pizza.

L'arrivo delle Mascotte di Milano-Cortina 2026 sul palco più famoso e importante d'Italia sono state annunciate ieri, mercoledì 7 febbraio. E così Tina e Milo, con la loro attitudine ingegnosa e propositiva, racconteranno al mondo l'energia, l'entusiasmo e il calore dello spirito italiano contemporaneo.

Tina, la Mascotte dal manto chiaro rappresenterà i Giochi Olimpici Invernali del 2026 mentre Milo, il fratello dal manto bruno, sarà invece il testimonial dei prossimi Giochi Paralimpici Invernali. I loro nomi sono i diminutivi di quelli delle due località protagoniste: Tina da Cortina, Milo da Milano. Tina creativa e concreta è una gran curiosa. Milo, resiliente e sognatore, ha un vero e proprio debole per la pizza, ama giocare sulla neve e nel tempo libero realizza strumenti musicali di pura fantasia. Nulla può fermare Milo che pur essendo nato senza una zampa ha imparato a camminare con la propria coda. E le due splendide Mascotte sono arrivate in Casa Coca-Cola. Ad accompagnarle Valentina Marchei - atleta Olimpica di pattinaggio di figura sul ghiaccio, oggi Head of Ambassador Programme per Fondazione Milano Cortina 2026 - e Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026 "È con orgoglio che accogliamo in Casa Coca-Cola le Mascotte ufficiali dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, in uno spazio nato anche per celebrare il profondo legame che ci unisce all'Italia dal 1927 e per rendere omaggio alla pizza, una delle eccellenze del nostro Paese- ha detto Santandrea - Questa partnership per noi ha un significato che va ben oltre lo sport perché i Giochi sono una opportunità per creare un'ulteriore connessione con il Paese e per dare il nostro contributo per lasciare un'eredità positiva".



