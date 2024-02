Tajani, 'bambini vittime di una guerra che non vogliono'

"Si è conclusa positivamente la seconda parte di un'operazione che porterà nel nostro Paese alcuni bambini palestinesi che potranno essere accolti negli ospedali pediatrici in Liguria, Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del sbarco di 62 profughi palestinesi arrivati oggi alla Spezia a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare.

'Vittime innocenti di una guerra di cui non sono responsabili e che non vogliono. Il popolo palestinese non ha nulla a che vedere con i terroristi di Hamas -. Tutto ciò è stato reso possibile dal ministero degli Esteri con la nostra unità di crisi, dal ministero della Difesa, da quelli della Sanità e dell'Interno. Una collaborazione che dimostra che l'Italia è portatrice di pace in Medio Oriente'.

'Vedere i sorrisi dei bambini, alcuni dei quali estratti dalle macerie, mentre stanno con le loro madri o abbracciano i nostri marinai è un segnale di speranza. Vogliamo ospitare altri bambini palestinesi'.

Il ministro ha ricordato la nascita di una bambina avvenuta il 22 dicembre scorso e ha ricordato il ruolo di mediatore del Qatar con Hamas, "responsabile di ciò che sta accadendo.

Speriamo presto nel raggiungimento di un cessate il fuoco che possa alleviare la situazione della popolazione civile sia palestinese che israeliana. L'Italia crede nella creazione di due Stati che si riconoscano reciprocamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA