Marcia e sit-in a Chiavari a sostegno popolo palestinese

Marcia e sit in molto partecipati in centro a Chiavari a sostegno del popolo palestinese. Nessuna bandiera di partiti politici ma solo vessilli della pace e tante bandiere della Palestina. "Una iniziativa partita da un gruppo di giovani della sinistra del Tigullio - ha detto uno dei partecipanti alla marcia - e che subito ha coinvolto tante persone che credono che i potenti del mondo dovrebbero vergognarsi del genocidio in atto in Palestina. Tra gli altri uno striscione recita ?nessun crimine ne giustifica un altro'.

Perché non è possibile ricordare gli errori della Shoah e poi ripetere questa barbarie contro bambini innocenti e famiglie che hanno comunque diritto ad avere uno Stato".



