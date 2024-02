Comune Genova, turismo record nel 2023 +13,6%

Un anno record per il turismo genovese il 2023, che ha registrato una crescita del 13,6% dei pernottamenti nel capoluogo ligure rispetto al 2022, passando da 2.366.042 di due anni fa ai 2.668.042 dello scorso anno. È quanto emerge dai dati della Tourist tax del Comune di Genova.

Un balzo in avanti si registra anche rispetto al 2019, l'anno che rappresenta lo spartiacque prima del periodo Covid: dal confronto con la pre pandemia, si è passati dai 2.025.543 pernottamenti ai 2.619.991 del 2023, con una crescita del 29%, mentre i dati che comprendono anche le esenzioni dell'imposta (soggiorni oltre le 7 notti, minori ecc) si aggirano su una cifra record, mai raggiunta, di circa 3 milioni di pernottamenti reali. Lo comunica il Comune di Genova.

Importante la crescita registrata dagli appartamenti a uso turistico: nel 2023 sono 785.552 i pernottamenti a Genova, il 39,3% in più rispetto al 2022 e il 77,5% rispetto al 2019.

L'hotel continua a essere la struttura più scelta: 1.399.524 pernottamenti nel 2023 (erano 1.405.025 nel 2022 e 1.341.201 nel 2019). Affittacamere, agriturismi, B&B, campeggi, ostelli, case per ferie e marina resort hanno visto crescere i pernottamenti tra il 2022 ed il 2023 del 9,5% e del 79,9% tra il 2019 e il 2023 chiudendo lo scorso anno con 434.915 pernottamenti.



