Comune Genova e Amiu, consegnati scuole materiali differenziata

Il Comune di Genova, con Amiu Genova, ha completato in questi giorni la consegna a tutte e 450 le scuole genovesi delle dotazioni base per fare la raccolta differenziata. Dopo un censimento di tutti gli istituti scolastici del territorio con Città Metropolitana di Genova, Amiu ha organizzato la distribuzione delle attrezzature che consistono in 10 cestini per ogni scuola, 5 per la carta e altrettanti per la plastica. Prima dell'attivazione di questo progetto, erano soltanto 223 le scuole dotate delle attrezzature per la raccolta differenziata a fronte delle 227 che ne erano invece sprovviste, per quello che rappresenta a tutti gli effetti un importante passo in avanti nel riciclo quotidiano e regionale dei rifiuti da parte degli studenti genovesi di ogni grado. Nel dettaglio, il progetto coinvolge 186 scuole dell'infanzia, 109 scuole primarie, 66 scuole medie inferiori, 69 scuole medie superiori e 20 enti di formazione.

Oltre alla distribuzione dei cestini, ogni istituto ha a disposizione una serie di materiali informativi sulla raccolta differenziata, suddivisi in varie tipologie a seconda dell'ordine e del grado delle scuole oltre che degli specifici destinatari: insegnanti, studenti e famiglie.

"Collaborare con il mondo della scuola per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e il percorso del riciclo dei materiali è uno dei tanti obiettivi che abbiamo - ha detto il presidente di Amiu Genova Giovanni Battista Raggi - Le attività che dedichiamo alle scuole sono uno dei nostri principali canali di comunicazione verso territorio, istituzioni e utenti".

"Un importantissimo passo in avanti nel percorso educativo dei nostri ragazzi, per renderli cittadini responsabili e attenti all'ambiente - ha detto l'assessore alla scuola Marta Brusoni - Senza contare che saranno proprio loro a portare a casa, dove manca, la cultura della raccolta differenziata e dei comportamenti ecosostenibili, con grandissimi benefici per il benessere dell'individuo, di tutta la comunità e dell'intero ecosistema".



