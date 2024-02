Autonomia, Toti 'Liguria punterà su portualità e logistica'

Nell'attuazione della riforma dell'autonomia "non c'è dubbio che una Regione come la Liguria punti sulla logistica e la portualità". Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla seconda edizione del forum 'Shipping, Transport & Intermodal Forum' organizzato a Rapallo da Telenord e The International Propeller Club.

"Non c'è dubbio che la logistica in una realtà che ospita il primo e secondo sistema portuale d'Italia, Genova e Spezia, che vede la nuova piattaforma di Vado, che vede crescere il mercato delle crociere, che vede crescere il mercato della logistica, che vede nella transizione ecologica un ruolo fondamentale per le autostrade del mare, quindi tutto il mondo dei traghetti e del car carrier, con tutto quello che si portano dietro, una Regione come la Liguria non possa evidentemente che puntare su questo", commenta Toti.

"La Liguria non scordiamoci mai che è il principale porto di entrata e uscita delle merci in Italia, il principale porto delle nostre autostrade del mare e delle crociere - ricorda Toti - quindi un polo logistico che non vale solo per se stesso, ma per la competitività del Paese, viviamo in un momento in cui in Liguria si investono cifre importanti per lo sviluppo della portualità, nella visione che quanto più la Liguria è efficiente più sarà efficiente l'industria italiana".



