A Sanremo oltre 400 studenti per Orientamenti Dreamers

Orientamenti Dreamers, l'evento organizzata da Regione Liguria tramite l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa), dedicato ai ragazzi delle scuole, sbarca al Festival di Sanremo, dopo il successo dell'edizione 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova, con circa 110mila presenze registrate durante i tre giorni di manifestazione. L'appuntamento è per venerdì 9 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, al teatro del Cinema Centrale. "Coinvolgeremo oltre 400 studenti e avremo un teatro pieno di giovani pronti ad ascoltare, porre domande e prendere spunti da chi è riuscito, sia esso grande o piccolo, a realizzare un proprio sogno - ha spiegato stamani l'assessore regionale alla Formazione, Marco Scajola, alla presentazione dell'evento, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo -. Regione Liguria, in ambito formativo, sta facendo un lavoro senza precedenti. Vogliamo essere di supporto per i giovani, accompagnarli nelle loro scelte presenti e future dalla scuola al mondo del lavoro.

Orientamenti è questo, trecentosessantacinque giorni all'anno, con eventi continui su tutto il territorio ligure". Per il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: "Tra le tante iniziative organizzate durante la settimana del Festival ce ne saranno anche alcune rivolte al mondo della scuola. Orientamenti è una di queste: un focus importante sul tema della formazione". Ci saranno studenti da: Liceo Cassini, Istituto Ruffini Aicardi, Istituto Colombo, Polo Tecnologico Imperiese, Cnos-Fap e Scuola Edile, che avranno l'occasione di ascoltare le testimonianze lavorative e di vita dei 'Dreamers' dal mondo della musica, dello sport, della cultura, del giornalismo e non solo. A presentare l'evento sarà lo youtuber Samuele Maragliano, in arte SamuMara. Sul palco del Cinema Centrale si alterneranno: Sofia Viscardi youtuber e scrittrice, Megan e Maddalena due ballerine della scuola di 'Amici', Maurizio Gerini campione di motociclismo e solidarietà, Moreno cantante, Renzo Balbo giornalista e Anna Orlando storica dell'arte che racconterà il sogno della pittrice Artemisia Gentileschi la cui opera: 'Giuditta e la sua ancella con la testa di Oloferne' sarà esposta all'ingresso del Teatro Ariston.



