Samp: nuova tegola, stop di 3 settimane per Benedetti

Non c'è pace per l'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo, nuova tegola infatti per la squadra che perderà per almeno tre settimane il centrocampista Leonardo Benedetti. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra: si parla di uno stop di almeno tre settimane. Nuovi accertamenti verranno eseguiti la prossima settimana. Terapie, in attesa di accertamenti, per Nicola Murru che domenica nella gara col Cittadella aveva rimeditato un infortunio al flessore della coscia destra, dove aveva avuto un problema già ad ottobre.





