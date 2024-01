Pg Genova, non sottovalutare le denunce delle donne

"È di primaria importanza" di fronte alle denunce della donne che "non segua mai una sottovalutazione da parte di forze di polizia e magistratura come purtroppo a volte è capitato". È quanto sottolinea il procuratore generale di Genova Mario Pinelli nel corso della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sottovalutazioni fatte "non certo per incapacità o malafede quanto piuttosto perché determinate condotte non sono apparse gravemente offensive o magari perché si sia ritenuto di scorgere tra le pieghe della vicenda elementi accreditanti l'idea che la stessa donna fosse, in certo senso, consenziente ad accettare determinati atteggiamenti dal partner".

"Tutto ciò, dinanzi all'allarmante quadro che le cronache giornaliere di consegnano, deve cessare - prosegue Pinelli - e formare oggetto di un retaggio culturale e professionale da accantonarsi definitivamente". "È più auspicabile un cambio di passo su aspetti qualitativi e sostanziali che non invece sul numero dei giorni occorrenti per ascoltare la persona offesa o per assumere decisioni di ordine cautelare e, forse, andrebbe più proficuamente rimodulato l'approccio alla delicata materia da parte degli addetti ai lavori" conclude.



