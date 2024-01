Schlein, "servono investimenti in edilizia carceraria"

"È stata una visita significativa, il Pd pone grande attenzione sulla situazione delle carceri: sia di chi è ristretto, sia di chi ci lavora. La politica, tramite le istituzioni, deve mettere le risorse per l'edilizia carceraria e favorire le opportunità generate da percorsi di risocializzazione". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, al termine di una visita presso la casa circondariale della Spezia.

"Oggi abbiamo avuto modo di conoscere un corso di teatro per detenuti che dà sostanza al loro futuro. È interesse di tutta la società prevenire la recidiva - ha concluso -, esperienze come un corso di teatro o di musica aiutano ad abbattere il muro del pregiudizio nei confronti di persone che non devono essere abbandonate".



