Sanità: Schlein, unità opposizioni resta fondamentale

"Abbiamo promosso insieme ad Alleanza Verdi Sinistra, M5s, +Europa e Socialisti alcuni emendamenti sulla sanità che purtroppo sono stati bocciati ma non vuol dire che smetteremo di lottare insieme. L'unità su questa tematica che è un diritto costituzionale è fondamentale e noi ci saremo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al termine di una visita all'ospedale Galliera di Genova.

Schlein ha incontrato alcuni rappresentanti del "Fronte Ligure Comune" una associazione che raccoglie sindacati e partiti di opposizione sul tema della sanità. "Abbiamo lavorato in Parlamento con altre forze di opposizione per presentare alcuni emendamenti - ha ricordato Schlein -: il primo chiedeva 4 miliardi in più sulla sanità pubblica di cui 1 miliardo subito per le assunzioni e di sbloccare il tetto alle assunzioni che come sapete è fermo dal 2009 ai parametri del 2004. I reparti si svuotano, il personale infermieristico sanitario che incontriamo ha turni massacranti quindi chi può fugge o all'estero o dal privato e diventa sempre meno possibile lavorare in condizioni dignitose all'interno dei reparti, in particolare nei pronto soccorso".



