Molestie e abusi su tre pazienti, ai domiciliari infermiere

Un infermiere di 49 anni, in servizio all'ospedale La Colletta di Arenzano, è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti. Le indagini sono partite dopo la segnalazione della direzione sanitaria dell'Asl che aveva ricevuto le lamentele di una ragazza di 23 anni. La donna aveva spiegato che l'infermiere aveva tenuto un comportamento inopportuno mandandole anche messaggi espliciti. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Genova, è emerso che l'uomo aveva avuto un comportamento inopportuno anche con altre due pazienti di 82 e 57 anni. Non è escluso che vi siano altre vittime non ancora individuate.



