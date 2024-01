Capotreno colpita da malore soccorsa a Sestri Levante

Una donna capotreno colpita da un malore è riuscita a condurre il convoglio regionale 12401 partito da Savona a fine corsa nella stazione di Sestri Levante senza conseguenze. Il treno regionale è giunto a destinazione ma sul posto tra le centinaia di passeggeri sono giunti anche i volontari del primo soccorso e il 118 per assistere la capotreno che dopo le prime cure è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna dove fortunatamente si è ripresa. Il traffico ferroviario non ha subito conseguenze in quanto il treno regionale è giunto al binario di sosta.



