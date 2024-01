A Imperia il primo cimento invernale dell'Epifania post covid

Sono stati una sessantina i 'temerari' che stamani alla Spiaggia d'Oro di Imperia Porto Maurizio hanno animato l'ormai classico cimento invernale dell'Epifania, il primo dopo lo stop imposto dalla pandemia covid. Il partecipante più piccolo è stato Pietro di 6 anni e il più anziano Franco di 80 anni, quest'ultimo un habitué.

A portare il saluto dell'amministrazione comunale, senza però bagnarsi, il sindaco di Imperia Claudio Scajola. "Sono iniziative che portano il sorriso all'inizio dell'anno - commenta il primocittadino - e che attirano sempre molte persone, in tutta la Liguria e non solo. Hanno sempre sostenuto che chi fa il bagno nel periodo invernale stia bene in salute e quindi chissà che non serva anche a migliorare e ad allungare la vita degli imperiesi".

"Il prossimo anno mi piacerebbe partecipare, - annuncia Scajola - l'avevo detto, ma poi è arrivato il covid ed è stata sospesa l'iniziativa, adesso non so se i medici me lo permetteranno, ma è un qualcosa che mi ha sempre affascinato anche perché, com'è noto, mi piacciono le sfide".

A Franco il fatto di essere il più anziano non fa molto piacere: "non è che sia molto entusiasta, perché gli anni scorsi c'erano partecipanti di 85 e anche 90 anni. È un brutto segno: vuol dire che ci hanno lasciati. Li avrà portati via il covid? E allora auguri, perché ce n'è bisogno e speriamo di vederci al prossimo cimento".



